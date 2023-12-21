Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку на 2,5 п.п. - до 42,5%

Центральный банк Турции на заседании в четверг ожидаемо поднял ключевую процентную ставку на 2,5 процентного пункта (п.п.).
Ставка по семидневным операциям РЕПО была увеличена до 42,5% годовых с 40%, говорится в сообщении ЦБ.
Подъем совпал с консенсус-прогнозом, который приводит Trading Economics.
Нынешний уровень ставки является максимальным с апреля 2003 года. С июня текущего года она была увеличена семь раз подряд в совокупности на 34 п.п. в рамках борьбы с инфляцией.
ЦБ рассчитывает завершить цикл подъема ставок в ближайшее время, поскольку их нужный уровень для обеспечения дезинфляции почти достигнут.
Турецкая нацвалюта дешевеет после заседания центробанка. Курс составляет 29,1579 лиры/$1 по сравнению с 29,1333 лиры/$1 по итогам торгов в среду.
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