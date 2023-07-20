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Туризм 20.07.2023 23:27

Индийская IndiGo Airlines в августе запустит прямые рейсы в Азербайджан

Индийская «IndiGo Airlines» планирует в августе запустить прямые рейсы в Азербайджан.

Вопрос увеличения числа прямых рейсов из Индии в Азербайджан обсудили в четверг глава Госагентства по туризму Фуад Нагиев и посол Индии в Баку Сридхаран Мадхусудханан.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ГАТ, в настоящее время прямые рейсы в Индию осуществляет AZAL по маршруту Дели-Баку-Дели.

Увеличение числа рейсов из Индии в Азербайджан связано с ростом турпоток. В частности, из Индии в первом полугодии 2023 года в Азербайджан прибыли 47,67 тыс. туристов, что в 3 раза выше показателя 6 месяцев 2022 года и в 1,7 раза выше показателя 6 месяцев допандемийного 2019 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: ИНДИЯ, ТУРИЗМ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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