Туристический потенциал Азербайджана представят в феврале на выставке в Мумбаи

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекло ООО «AzExpoMontage» для установки «под ключ» выставочного стенда на туристической выставке в Мумбаи (Индия), которая пройдет с 8 по 10 февраля 2024 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, эта компания объявлена победителем тендера на выполнение соответствующих работ (стоимость предложения – 133,499 тыс. манатов).

Р.Керимов