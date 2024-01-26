Туристический потенциал Азербайджана представят в феврале на выставке в Мумбаи

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекло ООО «AzExpoMontage» для установки «под ключ» выставочного стенда на туристической выставке в Мумбаи (Индия), которая пройдет с 8 по 10 февраля 2024 года.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, эта компания объявлена победителем тендера на выполнение соответствующих работ (стоимость предложения – 133,499 тыс. манатов).
Р.Керимов
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