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Туризм 26.01.2024 15:29

Туристический потенциал Азербайджана представят в феврале на выставке в Мумбаи

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекло ООО «AzExpoMontage» для установки «под ключ» выставочного стенда на туристической выставке в Мумбаи (Индия), которая пройдет с 8 по 10 февраля 2024 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, эта компания объявлена победителем тендера на выполнение соответствующих работ (стоимость предложения – 133,499 тыс. манатов).

Р.Керимов

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Тэги: ИНДИЯ, ТУРИЗМ, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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