Два десантных корабля США будут направлены в Ормузский пролив - Пентагон

США в ответ на недавние действия Ирана усилят военное присутствие в Ормузском проливе двумя десантными кораблями USS Bataan и USS Carter Hall, сообщает Минобороны США.
Глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ о направлении десантных кораблей USS Bataan и USS Carter Hall в Ормузский пролив в дополнение к недавно утвержденным силам, включающим истребители F-35, F-16 и эсминец с управляемыми ракетами USS Thomas Hudner (DDG-116), добавили в ведомстве.
Отмечается, что данные действия предприняты "в ответ на недавние попытки Ирана угрожать свободному потоку торговли в Ормузском проливе и прилегающих к нему водах".
"Этими действиями США демонстрируют приверженность обеспечению свободы судоходства и сдерживанию иранской дестабилизирующей деятельности в регионе", - заявили в Пентагоне.
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