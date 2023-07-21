Парламентарии Армении и России обсудили вопрос возможной ратификации Ереваном Римского статута МУС

Вопрос возможной ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда был рассмотрен парламентариями Армении и России на встрече в Иркутске.
Как сообщает пресс-служба парламента Армении, в пятницу в Иркутске состоялось заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Национального собрания Армении под председательством вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева и вице-спикера армянского парламента Акопа Аршакяна.
"На заседании был затронут процесс, связанный с ратификацией Арменией Римского статута. Была подчеркнута важность не нанесения ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", - отметили в пресс-службе.
Аршакян заявил, что армяно-российские отношения в настоящее время развиваются на принципах союзнического взаимодействия.
В середине июня в правительстве Армении "Интерфаксу" сообщили, что Римский статут будет направлен в парламент на ратификацию в ближайшем будущем.
Римский статут был подписан Арменией в 1998 году. Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Основному закону Римского статута. 24 марта 2023 года КС признал соответствующим Конституции обязательства, закрепленные в Римском статуте МУС.
1 апреля Аршакян заявил, что Ереван может подписать с Москвой соглашение, чтобы Римский статут не наносил ущерба стратегическим отношениям между двумя странами.
Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в марте 2023 года выдала ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Москве назвали незаконным и ничтожным решение суда. Причастные к вынесению решения судья и прокурор МУС объявлены в России в розыск.
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