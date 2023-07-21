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Внешняя политика 21.07.2023 16:25

Алиев анонсировал переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал в ближайшее время переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Москве.

«Следующий раунд переговоров (на уровне глав МИД Азербайджана и Армении – ИФ) должен состояться в ближайшие дни в Москве», - заявил Алиев в пятницу в Шуше.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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