Алиев анонсировал переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал в ближайшее время переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Москве. «Следующий раунд переговоров (на уровне глав МИД Азербайджана и Армении – ИФ) должен состояться в ближайшие дни в Москве», - заявил Алиев в пятницу в Шуше. Р.Керимов

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