Прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана

Прокуратура города Ширван возбудила уголовное дело по факту гибели одного и ранении еще одного человека в результате взрыва в понедельник на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана - "Sirvan Araz zavodu".
"По факту гибели Мехмана Ахмедова 1966 года рождения и ранении Сабины Шекеровой 1978 г.р. в результате взрыва боеприпасов на заводе министерства оборонной промышленности в городе Ширван, городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека по неосторожности). Ведется предварительное расследование", -говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Как сообщалось, инцидент произошел в понедельник примерно в 12:00 по местному времени. В результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранение руки.
Sirvan Araz zavodu введено в эксплуатацию в 1980 году в городе Ширван под названием "Дальняя связь" как Али-Байрамлинский филиал Ленинградского НПО "Дальняя связь" Министерства промышленных средств связи СССР. С 2006 года входит в структуру Миноборонпрома Азербайджана.
Основные направления деятельности предприятия: создание, усовершенствование и производство продукции специального назначения; аппаратура связи; товары народного потребления.
Н.Аббасова
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