Киви банк временно ограничил вывод средств с электронных кошельков физлиц из-за предписания ЦБ

Киви банк временно ограничил вывод средств физлицами с Qiwi-кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за предписания ЦБ, говорится в сообщении платежного сервиса.
Регулятор выдал ограничительное предписание банку в связи с недочетами, обнаруженными в ходе проверки выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации. Предписание действует в отношении ряда операций физлиц и вступает в силу с 26 июля.
В связи с этим вводится лимит на вывод средств на карты и счета других банков в размере одной тысячи рублей в месяц. Средства с Qiwi-кошелька нельзя будет вывести через систему быстрых платежей или обналичить.
Кроме этого, приостанавливаются переводы с кошельков через платежную систему Contact, а также будет недоступно погашение кредитов любых банков, кроме займов микрофинансовых организаций.
"Мы находимся в диалоге с регулятором с целью уточнения всех деталей предписания и устранения выявленных недочетов", - говорится в сообщении Qiwi (MOEX: QIWI).
Пользователям остаются доступны переводы на другие электронные кошельки (включая Qiwi-кошельки), пополнение счета мобильного, оплата жилищно-коммунальных и других услуг, а также оплата в магазинах картой. Ограничения также не затрагивают работу с юридическими лицами, платежная система продолжит оказывать им услуги как и прежде.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в начале июля продлило статус "под наблюдением" кредитному рейтингу QIWI, который продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом. Агентство отмечало наличие высокого уровня потенциальных регулятивных и операционных рисков, связанных с особенностями бизнес-модели, предполагающей значительные объемы переводов денежных средств, в том числе трансграничных и с использованием электронных кошельков, на счета широкого круга контрагентов. "Агентство считает, что операции с не прошедшими полную идентификацию клиентами могут требовать повышенного внимания финансового мониторинга", - говорилось в сообщении "Эксперт РА".
ЦБ ранее уже вводил ограничения на ряд операций Киви банка по итогам проверки. Предписание вступало в силу в декабре 2020 года и предусматривало приостановку или ограничение большинства видов платежей в пользу иностранных торговых компаний, а также денежных переводов на предоплаченные карты с корпоративных счетов. В начале 2021 года ЦБ разрешил возобновить платежи в адрес некоторых ключевых зарубежных торговых партнеров и снял ряд других ограничений. В июне 2021 года срок ограничений Банка России истек.
Группа Qiwi управляет одноименным платежным сервисом, который входит в число крупнейших в России. Киви банк является оператором данного сервиса, а также платежной системы Contact. Киви банк на 1 июня 2023 года занял 75-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".
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