Lockheed Martin создаст первую в США ракету с термоядерным двигателем

Американская компания Lockheed Martin создаст первую демонстрационную ракету с термоядерной двигательной системой в рамках программы DRACO, сообщило в среду Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA).
"DARPA заключило соглашение с Lockheed Martin о начале работ по конструированию и созданию экспериментальной ракеты с термоядерной двигательной системой (X-NTRV) и её двигателя", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.
По условиям соглашения, Lockheed Martin должна сконструировать, интегрировать и протестировать компоненты ракеты и её двигатель, другая американская компания BWX Technologies, в свою очередь, должна сконструировать и изготовить ядерный реактор для обеспечения работы двигателя.
Запуск ракеты запланирован на 2027 год.
Программа DRACO была инициирована в январе этого года в рамках сотрудничества DARPA и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Космическое ведомство планирует использовать ракеты с термоядерными двигателями для будущих пилотируемых и исследовательских марсианских миссий.
В Баку расценили попытку армянской стороны направить автоколонны в Карабах как посягательство на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана
В Баку обвинили Ереван в манипуляциях и спекуляциях на теме Лачинской дороги
Баку призвал Дели пересмотреть решение по поставкам летального оружия в Армению
Динамика добычи газа в России в июне начала выравниваться, несмотря на сезонный тренд
Китай увеличит потребление природного газа на 5,5-7% в 2023 году
Hess сократила чистую прибыль в 5,6 раза во II квартале из-за снижения цен на энергоносители
Частные вложения в создание Каспийского туркластера составят около 70 млрд руб.
ЮНЕСКО рекомендовала запретить использовать мобильные телефоны в школах
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов
«ТуранБанк» объявил результаты деятельности за первые шесть месяцев 2023 года – активы выросли на 18%.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС