Lockheed Martin создаст первую в США ракету с термоядерным двигателем

Американская компания Lockheed Martin создаст первую демонстрационную ракету с термоядерной двигательной системой в рамках программы DRACO, сообщило в среду Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA).

"DARPA заключило соглашение с Lockheed Martin о начале работ по конструированию и созданию экспериментальной ракеты с термоядерной двигательной системой (X-NTRV) и её двигателя", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

По условиям соглашения, Lockheed Martin должна сконструировать, интегрировать и протестировать компоненты ракеты и её двигатель, другая американская компания BWX Technologies, в свою очередь, должна сконструировать и изготовить ядерный реактор для обеспечения работы двигателя.

Запуск ракеты запланирован на 2027 год.

Программа DRACO была инициирована в январе этого года в рамках сотрудничества DARPA и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Космическое ведомство планирует использовать ракеты с термоядерными двигателями для будущих пилотируемых и исследовательских марсианских миссий.