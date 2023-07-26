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ТЭК 26.07.2023 20:16

Производство СПГ в России в июне на фоне профилактики снизилось почти на 9%

Производство сжиженного природного газа в России в июне 2023 года снизилось на 8,7% по отношению к тому же месяцу 2022 года, сообщил Росстат.

"Сжиженного природного газа произведено 2,3 млн т, что на 8,7% меньше, чем в июне 2022 года и на 20,9% меньше, чем в мае 2023 года. За I полугодие 2023 года производство СПГ уменьшилось по сравнению с январем-июнем 2022 года на 4,5% и составило 16 млн т", - говорится в сводке ведомства.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

В июне одна из линий завода "Ямал СПГ" останавливалась на плановый ремонт, в августе на профилактику уйдет еще одна. Кроме того, этим летом проводит плановый останов завод "Сахалина 2".

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Тэги: РОССИЯ, СПГ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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