Экспортеры украинского зерна предпочитают Клайпеде терминалы в Дунайском регионе

Продавцам уже невыгодно экспортировать украинское зерно через Клайпеду, они ищут подходящую инфраструктуру в Дунайском регионе, заявил агентству BNS генеральный директор стивидорной компании Bega (работает в Клайпедском порту) Лаймонас Римкус.

Bega ранее отгрузила небольшой объем украинского зерна.

По его словам, после того, как цена на зерно (FOB) упала примерно на 200 евро за тонну, продавцы перестали везти его в Клайпеду из-за высокой стоимости транспортировки.

"Цена на сельхозпродукцию в то время, когда было выгодно возить через Польшу (транзитом в Литву - ИФ), была очень высокой, зерно стоило 350-400 евро за тонну FOB (...), сейчас цена 200-250. Это означает, что торговцы или производители не могут себе позволить тратить значительные суммы на транспортировку, им это невыгодно", - убежден Римкус.

По его информации, значительная часть экспортируемого украинского зерна сейчас направляется на расширяющиеся дунайские терминалы, поэтому у Римкуса мало надежд на то, что сельхозпродукция снова будет транспортироваться через Клайпеду.

"Он (продавец - BNS) выбрал более короткий маршрут - не ехать в Литву через Польшу, он выбирает Придунайский регион, он идет в другие страны. К сожалению, в ущерб Литве там очень сильно развивается речная инфраструктура и терминалы. Насколько нам известно, там большие изменения, и я бы очень не надеялся, что его (зерно - ИФ) перевезут в Клайпеду - Клайпеда слишком далеко", - сказал Римкус.

По его мнению, прорыва можно ожидать только в том случае, если Евросоюз поможет Украине экспортировать зерно через Европу, компенсируя часть транспортных расходов.

Как сообщалось ранее, Литва продвигает идею экспорта украинского зерна через порты Прибалтики и, в частности, через Клайпеду. Вопрос об экспорте зерна из Украины через прибалтийские порты и в целом через Евросоюз должен был рассматриваться 25 июля в Брюсселе на министерской встрече.

Управляющий Клайпедского порта Альгис Латакас заявил на прошлой неделе, что после приостановки Россией своего участия в "зерновой сделке" (сделка предполагала создание коридора для вывоза зерна из трех украинских портов и снятие барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений), Клайпеда может принять более 10 млн тонн зерна, но, по его словам, самой большой проблемой остается вопрос его доставки в порт.