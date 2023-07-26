Экспортеры украинского зерна предпочитают Клайпеде терминалы в Дунайском регионе

Продавцам уже невыгодно экспортировать украинское зерно через Клайпеду, они ищут подходящую инфраструктуру в Дунайском регионе, заявил агентству BNS генеральный директор стивидорной компании Bega (работает в Клайпедском порту) Лаймонас Римкус.
Bega ранее отгрузила небольшой объем украинского зерна.
По его словам, после того, как цена на зерно (FOB) упала примерно на 200 евро за тонну, продавцы перестали везти его в Клайпеду из-за высокой стоимости транспортировки.
"Цена на сельхозпродукцию в то время, когда было выгодно возить через Польшу (транзитом в Литву - ИФ), была очень высокой, зерно стоило 350-400 евро за тонну FOB (...), сейчас цена 200-250. Это означает, что торговцы или производители не могут себе позволить тратить значительные суммы на транспортировку, им это невыгодно", - убежден Римкус.
По его информации, значительная часть экспортируемого украинского зерна сейчас направляется на расширяющиеся дунайские терминалы, поэтому у Римкуса мало надежд на то, что сельхозпродукция снова будет транспортироваться через Клайпеду.
"Он (продавец - BNS) выбрал более короткий маршрут - не ехать в Литву через Польшу, он выбирает Придунайский регион, он идет в другие страны. К сожалению, в ущерб Литве там очень сильно развивается речная инфраструктура и терминалы. Насколько нам известно, там большие изменения, и я бы очень не надеялся, что его (зерно - ИФ) перевезут в Клайпеду - Клайпеда слишком далеко", - сказал Римкус.
По его мнению, прорыва можно ожидать только в том случае, если Евросоюз поможет Украине экспортировать зерно через Европу, компенсируя часть транспортных расходов.
Как сообщалось ранее, Литва продвигает идею экспорта украинского зерна через порты Прибалтики и, в частности, через Клайпеду. Вопрос об экспорте зерна из Украины через прибалтийские порты и в целом через Евросоюз должен был рассматриваться 25 июля в Брюсселе на министерской встрече.
Управляющий Клайпедского порта Альгис Латакас заявил на прошлой неделе, что после приостановки Россией своего участия в "зерновой сделке" (сделка предполагала создание коридора для вывоза зерна из трех украинских портов и снятие барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений), Клайпеда может принять более 10 млн тонн зерна, но, по его словам, самой большой проблемой остается вопрос его доставки в порт.
В Баку расценили попытку армянской стороны направить автоколонны в Карабах как посягательство на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана
В Баку обвинили Ереван в манипуляциях и спекуляциях на теме Лачинской дороги
Баку призвал Дели пересмотреть решение по поставкам летального оружия в Армению
Динамика добычи газа в России в июне начала выравниваться, несмотря на сезонный тренд
Китай увеличит потребление природного газа на 5,5-7% в 2023 году
Hess сократила чистую прибыль в 5,6 раза во II квартале из-за снижения цен на энергоносители
Частные вложения в создание Каспийского туркластера составят около 70 млрд руб.
ЮНЕСКО рекомендовала запретить использовать мобильные телефоны в школах
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов
«ТуранБанк» объявил результаты деятельности за первые шесть месяцев 2023 года – активы выросли на 18%.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС