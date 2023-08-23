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Дальнее зарубежье 23.08.2023 17:33

Президент Литвы заявил в Киеве об утверждении республикой плана военной помощи Украине на 200 млн евро

Литва утвердила долгосрочный план военной помощи Украине на сумму порядка 200 млн евро, заявил в среду президент республики Гитанас Науседа.

Находящийся с визитом на Украине Науседа обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским военную помощь и евроатлантическую интеграцию Украины.

Как сообщили в офисе президента, на встрече Науседа отметил, что Литва продолжит предоставлять военную помощь. "Литва и впредь будет помогать Украине оружием и боеприпасами, обучением и финансовой помощью (...) ", - сказал он.

Ожидается также, что уже в сентябре в Украину поступит поставленная Литвой военная техника - передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Кроме того, в ходе встречи президент Литвы отметил, что решения, принятые на саммите НАТО в Вильнюсе, должны ускорить процесс сближения НАТО и Украины.

Науседа также обсудил с Зеленским процесс вступления Украины в Евросоюз и подчеркнул, что Литва решительно поддерживает евроинтеграционные устремления Украины и будет поддерживать страну на пути к интеграции в ЕС.

"Никто не сомневается в том, что Украина - это Европа. Будущее Украины - в Европейском союзе. (...) Литва готова помочь Украине как на пути реформ, так и на пути дальнейшей евроинтеграции", - сказал Науседа.

Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля.

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Тэги: ЛИТВА, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЯ, ПОСТАВКИ


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