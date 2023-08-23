Президент Литвы заявил в Киеве об утверждении республикой плана военной помощи Украине на 200 млн евро

Литва утвердила долгосрочный план военной помощи Украине на сумму порядка 200 млн евро, заявил в среду президент республики Гитанас Науседа.
Находящийся с визитом на Украине Науседа обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским военную помощь и евроатлантическую интеграцию Украины.
Как сообщили в офисе президента, на встрече Науседа отметил, что Литва продолжит предоставлять военную помощь. "Литва и впредь будет помогать Украине оружием и боеприпасами, обучением и финансовой помощью (...) ", - сказал он.
Ожидается также, что уже в сентябре в Украину поступит поставленная Литвой военная техника - передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS.
Кроме того, в ходе встречи президент Литвы отметил, что решения, принятые на саммите НАТО в Вильнюсе, должны ускорить процесс сближения НАТО и Украины.
Науседа также обсудил с Зеленским процесс вступления Украины в Евросоюз и подчеркнул, что Литва решительно поддерживает евроинтеграционные устремления Украины и будет поддерживать страну на пути к интеграции в ЕС.
"Никто не сомневается в том, что Украина - это Европа. Будущее Украины - в Европейском союзе. (...) Литва готова помочь Украине как на пути реформ, так и на пути дальнейшей евроинтеграции", - сказал Науседа.
Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля.
Мирзиёев: поездка в Карабах была одним из самых заветных желаний в моем сердце
В Баку требуют от Оттавы уважения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана
Принято инвестрешение расширения терминала СПГ в Роттердаме до 20 млрд куб. м/г
РФ намерена к 2030г локализовать 80% оборудования для российских СПГ-технологий
Турпоток в Азербайджан в январе-июле вырос в 37%
Расследование дела о хищениях в Сумгайытском медицинском центре завершено, оно направлено в суд - Генпрокуратура
Минтруда направит около 10,6 млн манатов на покупку квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AzerTelecom и Kazakhtelecom создали совместное предприятие в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
Продолжается 3-ий лагерь “YAŞAT” при генеральном спонсорстве “Bakcell”
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС