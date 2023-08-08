Транзит украинского зерна через порты Балтии потребует инвестиций в их инфраструктуру - премьер Литвы

Транзит украинского зерна через порты Литвы и других стран Балтии может стать постоянным, но для этого необходимы дополнительные инвестиции в инфраструктуру, заявила агентству BNS премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Литва продвигает идею экспорта украинского зерна через порты Балтии и, в частности, через Клайпеду. Вильнюс утверждает, что в портах стран Балтии можно переваливать 25 млн тонн зерна в год. При этом досмотр в самих портах, а не на польско-украинской границе сделает экспорт более простым. В конце июля три литовских министра призвали Европейскую комиссию создать возможности для увеличения транзита зерна через страны Балтии. Такие поставки сейчас затруднены из-за ограничений со стороны Польши, которая опасается, что украинская продукция попадет на местный рынок и нанесет ущерб польским аграриям.

По мнению Шимоните, опасения Варшавы не обоснованы, потому что, когда зерно идет транзитом, оно не попадает на рынок Евросоюза и не влияет на цены.

"Этот транзит зерна никак не повлияет на внутренний рынок, так как это транзит в порт, и он никак не повлияет на торговлю внутри ЕС, не увеличит предложение, не повлияет на цены", - сказала премьер-министр.

"Можно предположить, что внутренняя дискуссия настолько горяча, учитывая календарь выборов в Польше, что, возможно, правительство не решается сделать какие-то более быстрые шаги по политическим причинам, потому что существует не так много практических проблем, почему мы не можем этого сделать", - добавила она.

По словам Шимоните, даже если бы Польша согласилась перенести досмотр украинских зерновых грузов в порты стран Балтии, мощности портов не хватило бы для удовлетворения всего транзитного спроса.

"Оценивая долгосрочную перспективу, учитывая то, что Украина, вероятно, еще долго будет нуждаться в этой поддержке с серьезными инвестициями, Банк развития Совета Европы мог бы хотя бы частично взять их на себя. С этими инвестициями, с ускорением процессов (строительства железной дороги европейской колеи – ИФ-У) Rail Baltica возможности Литвы (быть транзитной страной для украинского зерна – ИФ-У) были бы намного выше", - полагает премьер.

"Итак, вопрос здесь в том, что мы хотим решить. Хотим ли мы только сейчас решить сиюминутный вопрос, когда всё равно есть физические ограничения, чем мы можем помочь, или мы все-таки хотим создать устойчивый транзитный коридор, который потребует более серьезных вложений, чем процедурные?" - заявила премьер-министр.

По оценкам Украинской зерновой ассоциации (УЗА), экспорт зерна из Украины в новом сезоне 2023/2024 может составить почти 48 млн тонн, тогда как в прошлом сезоне, который завершился 30 июня, по оценке УЗА, он составил 58 млн тонн.