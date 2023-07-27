США вместе с ЕС и Украиной ищут варианты экспорта украинского зерна на международные рынки

Власти США работают с ЕС и Украиной над возможностью возобновления экспорта сельхозпродукции из украинских портов после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы.
"Лучший путь для того, чтобы зерно из Украины попадало на рынки - морской через Черное море, но пока этого не происходит, так что мы работаем с партнерами из ЕС и Украины над тем, чтобы это зерно попало на зерновые рынки по суше. Этого недостаточно, и это происходит небыстро, но мы работаем над тем, чтобы увеличить этот поток", - сказал в среду на брифинге Белого дома представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби.
17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона направила Анкаре, Киеву и ООН возражения относительно продления "зерновой сделки". "Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", - сказала она журналистам.
"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок истекал 17 июля.
Ереван занимается политическими спекуляциями и шантажом - помощник Алиева
В Баку расценили попытку армянской стороны направить автоколонны в Карабах как посягательство на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана
В Баку обвинили Ереван в манипуляциях и спекуляциях на теме Лачинской дороги
ФРС ожидаемо повысила ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%
Динамика добычи газа в России в июне начала выравниваться, несмотря на сезонный тренд
Китай увеличит потребление природного газа на 5,5-7% в 2023 году
Скончалась певица Шинейд О`Коннор
Частные вложения в создание Каспийского туркластера составят около 70 млрд руб.
ЮНЕСКО рекомендовала запретить использовать мобильные телефоны в школах
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов
«ТуранБанк» объявил результаты деятельности за первые шесть месяцев 2023 года – активы выросли на 18%.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС