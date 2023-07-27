США вместе с ЕС и Украиной ищут варианты экспорта украинского зерна на международные рынки

Власти США работают с ЕС и Украиной над возможностью возобновления экспорта сельхозпродукции из украинских портов после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы.

"Лучший путь для того, чтобы зерно из Украины попадало на рынки - морской через Черное море, но пока этого не происходит, так что мы работаем с партнерами из ЕС и Украины над тем, чтобы это зерно попало на зерновые рынки по суше. Этого недостаточно, и это происходит небыстро, но мы работаем над тем, чтобы увеличить этот поток", - сказал в среду на брифинге Белого дома представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби.

17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона направила Анкаре, Киеву и ООН возражения относительно продления "зерновой сделки". "Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", - сказала она журналистам.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок истекал 17 июля.