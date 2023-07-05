Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили «зерновую сделку»

Глава МИД Турции Хакан Фидан в среду обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном черноморскую зерновую инициативу, а также вопрос присоединения Швеции к НАТО, сообщает "Анадолу" со ссылкой на источники.

"Фидан и Блинкен говорили о расширении НАТО, черноморской "зерновой сделке" и сотрудничестве в борьбе с синтетическими наркотиками", - информирует агентство.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца (на данный момент она действует до 17 июля).

В конце мая российский МИД заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.