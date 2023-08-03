Блинкен пока не видит равносильных альтернатив черноморской зерновой инициативе

Администрация США работает над альтернативными маршрутами экспорта украинской агропродукции, но все еще считает, что такие варианты не в состоянии в полной мере заменить черноморскую зерновую инициативу, заявил в четверг глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Было бы сложно экспортировать таким образом те объемы, которые были во время действия зерновой инициативы", - сказал он журналистам в штаб-квартире ООН.

При этом Блинкен заверил, что Вашингтон работает над альтернативными маршрутами - сухопутными, речными, морскими.

В свою очередь, зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН в четверг отметил, что Россия будет готова вернуться в черноморскую зерновую инициативу, если касающиеся российской стороны договоренности будут выполнены.

"Еще раз повторяю, что если все обозначенные нами публично, в том числе - в этом зале, проблемы, возникшие с реализацией меморандума Россия-ООН, будут устранены, мы готовы будем вернуться к участию в черноморской инициативе", - сказал дипломат.