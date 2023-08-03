Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8571 RUR   0.0181 GBR   2.1592 TRY   0.063

Цена на нефть

31.07 $/bbl +/- WTI 81.80 +1.22 Brent 85.43 +1.02

АПК 03.08.2023 21:45

Блинкен пока не видит равносильных альтернатив черноморской зерновой инициативе

Администрация США работает над альтернативными маршрутами экспорта украинской агропродукции, но все еще считает, что такие варианты не в состоянии в полной мере заменить черноморскую зерновую инициативу, заявил в четверг глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Было бы сложно экспортировать таким образом те объемы, которые были во время действия зерновой инициативы", - сказал он журналистам в штаб-квартире ООН.

При этом Блинкен заверил, что Вашингтон работает над альтернативными маршрутами - сухопутными, речными, морскими.

В свою очередь, зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН в четверг отметил, что Россия будет готова вернуться в черноморскую зерновую инициативу, если касающиеся российской стороны договоренности будут выполнены.

"Еще раз повторяю, что если все обозначенные нами публично, в том числе - в этом зале, проблемы, возникшие с реализацией меморандума Россия-ООН, будут устранены, мы готовы будем вернуться к участию в черноморской инициативе", - сказал дипломат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ЗЕРНО, ВАРИАНТЫ


Похожие новости


Трамп объяснил, почему нужно ладить с Путиным Действия Рида в Украине могут навредить переговорам Москвы и Вашингтона по Уилану и Гершковичу, обеспокоены в США США сообщили о новом инциденте с американским самолетом в небе над Сирией Песков считает, что каналы для диалога с Вашингтоном и Лондоном нужны в самые острые моменты, их надо сохранить В Вашингтоне готовы к любому развитию событий с «зерновой сделкой» - Белый дом МИД РФ осудил решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы Глава ЦРУ заверил Нарышкина, что США непричастны к недавним событиям в РФ США ввели санкции в отношении структур, связанных с Пригожиным США на этой неделе объявят о новых мерах против группы «Вагнер» - госдеп В Вашингтоне намерены продолжать противодействовать группе «Вагнер» и ее преемникам

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az