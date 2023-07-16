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Дальнее зарубежье 16.07.2023 20:02

В Вашингтоне готовы к любому развитию событий с «зерновой сделкой» - Белый дом

В Вашингтоне готовы к любому сценарию развития событий с черноморской зерновой инициативой, срок действия которой истекает 17 июля, заявил в воскресенье в интервью CBS советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы готовы к любому сценарию и работаем в тесном контакте с Украиной по этому вопросу", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о продлении "зерновой сделки".

Он добавил, что у него нет информации, которая указывала бы на судьбу этого соглашения.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца (на данный момент она действует до 17 июля).

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Тэги: США, РОССИЯ, ЗЕРНО, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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