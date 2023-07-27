Азербайджан и Кыргызстан подписали шесть документов о сотрудничестве по итогам бизнес-форума в Чолпон-Ате в среду, сообщили в Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызстана.
В частности, Кыргызская и Бакинская фондовые биржи подписали меморандум о взаимопонимании, Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане и ОО "Тринити - город будущего" подписали соглашение о сотрудничестве, предметом которого является развитие женского предпринимательства в Азербайджане и Кыргызстане.
Среди подписанных документов также значатся соглашения о сотрудничестве, нацеленные на создание проектов "Футбол для людей с ампутированными конечностями" и "Рукопашный бой для людей с ограниченными возможностями здоровья", меморандум о закупе замороженного мяса яка между ООО "Новелл" и индивидуальным предпринимателем Габилем Гусейновым и меморандум о сотрудничестве в сфере логистики между ОсОО "Смарт логистик" и ОсОО "Логистический Центр Абшерон".
В бизнес-форуме приняли участие свыше 60 предпринимателей и инвесторов из Азербайджана, которые ознакомились с выставкой товаров и продукции кыргызских производителей, а также провели двусторонние встречи в формате В2В.
Р.Керимов
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