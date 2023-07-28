AzFinance разместил облигации на $1 млн

Инвестиционная компания AzFinance в пятницу разместила облигаций на $1 млн.
Облигации были размещены на площадке Бакинской фондовой биржи (БФБ), сообщает "Интерфакс-Азербайджан".
"В ходе аукциона 1 инвестор подал заявку на покупку облигаций компании. По итогам аукциона размещен весь объем облигаций - $1 млн, - подчеркнули на БФБ.
Эмиссия разделена на 1 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Доходность - не указывается, срок обращения облигаций - 366 дней.
Срок погашения облигаций - 28 июля 2024 года.
Андеррайтером размещения облигаций выступило само же ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance".
ООО AzFinance Invest было создано в 2014 году, в апреле получила лицензии на дилерскую и брокерскую деятельность в Азербайджане, в 2015 году было преобразовано в ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance". Уставный капитал компании равен 1,55 млн манатов.
Активы общества на конец 2022 года равны 8,1 млн манатов, обязательства - 4,5 млн манатов. Чистая прибыль за 2022 год составила 881,7 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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