Ереван продолжает препятствовать открытию Зангезурского коридора - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения не выполняет взятые на себя обязательства: не выводит свои силы с азербайджанских территорий и препятствует запуску Зангезурского коридора.

"То, что Армения, вопреки взятым на себя обязательствам, до сих пор не вывела свои вооруженные формирования с территории Азербайджана, продолжает препятствовать открытию Зангезурского коридора и не отказывается от намерения вмешиваться во внутренние дела Азербайджана под предлогом "заботы о правах и безопасности" проживающих в Карабахе армян, представляет собой угрозу миру и стабильности в регионе", - заявил в понедельник Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в понедельник в Анкаре.

Несмотря на это, продолжил азербайджанский министр, проводимая Азербайджаном политика, а также "общие взгляды Баку и Анкары на будущее региона" и предпринятые шаги, и впредь будут обеспечивать прогресс и безопасность на Южном Кавказе.

Он добавил, что открытие Зангезурского коридора приобретает "особую актуальность на новом этапе".

Коснувшись отношений Азербайджана и Турции, Байрамов отметил, что "в соответствии с духом Шушинской декларации" Баку и Анкара укрепляют сотрудничество, в том числе взаимодействие в военной сфере.

Р.Керимов