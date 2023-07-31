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Дальнее зарубежье 31.07.2023 21:31

Федерация американских ученых заявила об отказе властей США обнародовать данные о количестве ядерных боеприпасов

При администрации Джо Байдена Соединенные Штаты прекратили обнародовать данные о количестве ядерных боеприпасов в арсенале страны, следует из сообщения Федерации американских ученых.

В Федерации отметили, что в то время как американские дипломаты заявляют о необходимости ядерной прозрачности в мире, министерство обороны и министерство энергетики отклонили два ее запроса о рассекречивании данных о нынешних запасах ядерного оружия в стране.

На ее запросы в апреле и июне этого года из министерства энергетики США был получен ответ, в котором указывалось, что Пентагон и Национальное агентство по ядерной безопасности Минэнерго (отвечающее за производство и инвентарь ядерного оружия) "считают, что на данный момент не в интересах США раскрывать размер ядерного арсенала, количество утилизированного оружия или ожидающего утилизации по состоянию на конец 2021 финансового года".

По данным Федерации, в настоящее время США располагают 1670 ядерными боеприпасами, развернутыми на стратегических носителях и 100 - на тактических носителях. Еще 1938 ядерных боеприпасов находятся в резерве на военных складах. Всего их насчитывается 3708 единиц. Еще 1536 ядерных боеприпасов находятся в стадии утилизации или готовятся к ней.

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Тэги: США, АТОМ, БОЕПРИПАСЫ, ЗАПАСЫ


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