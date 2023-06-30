В Польше заявили о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий высказал готовность разместить на территории страны ядерное оружие США. "В ответ на размещение российского ядерного оружия в Беларуси Польша заинтересована в размещении американского ядерного оружия", - приводит в пятницу слова Моравецкого европейская пресса.

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