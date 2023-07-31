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Дальнее зарубежье 31.07.2023 21:15

Великобритания ввела санкции против шести граждан РФ

Великобритания внесла в санкционные списки шесть российских граждан, среди них - прокуроры Генпрокуратуры РФ, говорится в опубликованном в понедельник британскими властями документе.

Под санкции попали прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, а также эксперт Данила Михеев.

Согласно британской стороне, все эти физлица имеют отношение к судебным разбирательствам в отношении оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзы.

Ранее в понедельник сообщалось, что Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Кара-Мурзе, получившему 25 лет колонии по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про действия вооруженных сил РФ.

Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы защиты и самого Кара-Мурзы на приговор - он вступил в законную силу и подлежит исполнению.

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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