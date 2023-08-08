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Регион 08.08.2023 16:03

Великобритания добавила 19 физлиц и компаний в антироссийские санкционные списки

Британские власти сообщили во вторник, что добавили 10 физлиц и девять компаний в связанные с Россией санкционные списки.

Так, среди подпавших под британские ограничительные меры людей фигурируют несколько граждан Ирана, связанных с Paravar Pars Company, занимающейся производством летательных аппаратов. Также под санкциями оказался иранский бригадный генерал Али Реза Балали: в Лондоне его называют высокопоставленным советником командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Кроме того, в списке значатся гражданин Словакии и гражданин Швейцарии.

В перечне юрлиц, против которых Лондон вводит санкции, значатся, в частности, Paravar Pars Company, ряд структур КСИР. Также в нем присутствуют компании из России, ОАЭ, Турции.

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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