Великобритания добавила 19 физлиц и компаний в антироссийские санкционные списки

Британские власти сообщили во вторник, что добавили 10 физлиц и девять компаний в связанные с Россией санкционные списки.
Так, среди подпавших под британские ограничительные меры людей фигурируют несколько граждан Ирана, связанных с Paravar Pars Company, занимающейся производством летательных аппаратов. Также под санкциями оказался иранский бригадный генерал Али Реза Балали: в Лондоне его называют высокопоставленным советником командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Кроме того, в списке значатся гражданин Словакии и гражданин Швейцарии.
В перечне юрлиц, против которых Лондон вводит санкции, значатся, в частности, Paravar Pars Company, ряд структур КСИР. Также в нем присутствуют компании из России, ОАЭ, Турции.
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