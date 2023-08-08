Великобритания добавила 19 физлиц и компаний в антироссийские санкционные списки

Британские власти сообщили во вторник, что добавили 10 физлиц и девять компаний в связанные с Россией санкционные списки.

Так, среди подпавших под британские ограничительные меры людей фигурируют несколько граждан Ирана, связанных с Paravar Pars Company, занимающейся производством летательных аппаратов. Также под санкциями оказался иранский бригадный генерал Али Реза Балали: в Лондоне его называют высокопоставленным советником командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Кроме того, в списке значатся гражданин Словакии и гражданин Швейцарии.

В перечне юрлиц, против которых Лондон вводит санкции, значатся, в частности, Paravar Pars Company, ряд структур КСИР. Также в нем присутствуют компании из России, ОАЭ, Турции.