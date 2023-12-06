Британия ввела санкции против ряда компаний и физических лиц, связанных с оборонным производством РФ, импортом, продажей нефти

Власти Британии объявили о включении в санкционные списки ряда компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным производством, продажей нефти, импортом Россией товаров.

В пресс-релизе британского МИД говорится, что под санкциями оказались "иностранные военные поставщики, экспортирующие оборудование и детали в Россию", а также "российские производители и импортеры вооружений".

Отмечается, что фигурирующее в списках 31 физическое и юридическое лицо связано с разработкой и производством беспилотников и компонентов ракет, а также импортом ключевых электронных компонентов. Среди фигурантов санкций - несколько директоров соответствующих компаний и их ближайшие родственники.

Так, ограничительные меры затронули Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз", АО "Научно-производственное предприятие "Радар ммс", Воткинский завод, ОАО "Радиотехкомплект", АО "Ратеп", ООО "Аэроскан".

Под санкциями оказались члены совета правления комплекса "Союз": Александр Арутюнов, Дмитрий Бабан, Камо Гукасян, Михаил Бычков, Семен Симонян и другие. Владелец ООО "ЦСТ" Александр Захаров, а также владелец предприятия "Аэроскан", занимающегося выпуском беспилотных систем, Никита Захаров тоже внесены в списки.

Также в "черные списки" добавили компании КНР, Белоруссии, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, содействующие поставкам в РФ продукции военного назначения. Списки пополнили четыре базирующиеся в ОАЭ структуры, помогающие РФ в торговле нефтью.

Помимо того, британские власти ввели санкции против трех лиц и структур, связанных с группой "Вагнер", включая диверсионно-штурмовую разведывательную группу (ДШРГ) "Русич" и одного из ее лидеров Яна Петровского.