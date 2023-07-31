Трамп уверенно опережает своего оппонента по праймериз Десантиса, несмотря на судебные разбирательства

Бывший президент США Дональд Трамп продолжает значительно опережать остальных кандидатов в президенты страны от Республиканской партии, в том числе губернатора Флориды Рона Десантиса, свидетельствуют результаты опубликованного в понедельник опроса.

Согласно данным опроса для The New York Times, Трамп получает 54% голосов, его основной оппонент по праймериз республиканцев Десантис - 17%.

Остальные потенциальные участники предвыборной гонки от Республиканской партии, в том числе бывший вице-президент Майк Пенс и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, получают по 3% голосов и меньше.

Опрос проводился 23-27 июля. В нем приняли участие более 1,3 тыс. человек.

Американские СМИ напоминают, что Трамп в настоящее время является фигурантом ряда судебных разбирательств. Прокуратура предъявила ему обвинение по 37 пунктам. Экс-президент, в свою очередь, не признал себя виновным, назвал обвинение абсурдом и примером злоупотребления властью со стороны Белого дома.

О намерении побороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили уже несколько человек, в том числе Трамп, губернатор штата Флорида Десантис, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший постпред США в ООН Хейли.