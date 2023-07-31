США будут готовы к новым санкциям против КНДР

Вашингтон без колебаний введет новые ограничительные меры против Северной Кореи, заявил в понедельник представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя контакты Пхеньяна и Москвы.

"Мы никогда не колебались в вопросе введения санкций против Северной Кореи и северокорейских организаций, когда обнаруживали действия или факты, требующие ограничительных мер", - заявил Миллер.

"Также мы вводили санкции и против юрлиц, помогавших России в военной сфере", - добавил он.

"И мы без колебаний, если будет нужно, сделаем это и в будущем", - добавил он.