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Дальнее зарубежье 31.07.2023 22:52

США будут готовы к новым санкциям против КНДР

Вашингтон без колебаний введет новые ограничительные меры против Северной Кореи, заявил в понедельник представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя контакты Пхеньяна и Москвы.

"Мы никогда не колебались в вопросе введения санкций против Северной Кореи и северокорейских организаций, когда обнаруживали действия или факты, требующие ограничительных мер", - заявил Миллер.

"Также мы вводили санкции и против юрлиц, помогавших России в военной сфере", - добавил он.

"И мы без колебаний, если будет нужно, сделаем это и в будущем", - добавил он.

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Тэги: США, КНДР, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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