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Цена на нефть

31.07 $/bbl +/- WTI 81.80 +1.22 Brent 85.43 +1.02

ТЭК 01.08.2023 09:31

Нефть слабо дешевеет после резкого подъема по итогам июля

Цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $85,12 за баррель, что на 31 цент (0,36%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $1,02 (1,2%) - до $85,43 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 26 центов (0,32%) и составили $81,54 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на $1,22 (1,5%) - до $81,8 за баррель.

По итогам июля цена Brent подскочила на 14,2%, максимальными темпами с мая прошлого года, пишет MarketWatch. Стоимость WTI выросла на 15,8%, что стало лучшим месячным приростом с января 2022 года.

После такого повышения WTI нивелировала падение с начала года, тогда как Brent в 2023 году потеряла порядка 1%.

Поддержку ценам на нефть оказали ожидания дефицита на мировом рынке топлива во втором полугодии на фоне сокращения поставок со стороны стран ОПЕК+.

Кроме того, позитивным фактором стали хорошие макроэкономические статданные из крупнейших экономик мира.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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