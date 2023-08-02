Минск призвал Варшаву не использовать ситуацию вокруг белорусских вертолетов для милитаризации приграничных территорий

МИД Беларуси призвал Польшу не нагнетать ситуацию вокруг полета белорусских вертолетов в приграничном воздушном пространстве обеих государств и не использовать ее для милитаризации прилегающих к границе польских территорий.
"Призвали польскую сторону не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства", - говорится в заявлении пресс-службы МИД, распространенном в среду.
В заявлении подчеркивается, что "деэскалация и без того непростой ситуации в двусторонних отношениях возможна только в рамках взаимоуважительного и конструктивного диалога".
Ранее, в среду в МИД Беларуси был приглашен временный поверенный в делах Польши в Минске Мартин Войцеховский.
"Дипломату было доведено, что поспешные заявления польских официальных лиц о нарушении 1 августа 2023 г. двумя белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши не подтвердились по результатам всесторонней проверки, проведенной белорусской стороной. В качестве доказательств были продемонстрированы данные объективного контроля траектории полетов вертолетов", - заявили в МИД Беларуси.
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