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СНГ 02.08.2023 23:40

Минск призвал Варшаву не использовать ситуацию вокруг белорусских вертолетов для милитаризации приграничных территорий

МИД Беларуси призвал Польшу не нагнетать ситуацию вокруг полета белорусских вертолетов в приграничном воздушном пространстве обеих государств и не использовать ее для милитаризации прилегающих к границе польских территорий.

"Призвали польскую сторону не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства", - говорится в заявлении пресс-службы МИД, распространенном в среду.

В заявлении подчеркивается, что "деэскалация и без того непростой ситуации в двусторонних отношениях возможна только в рамках взаимоуважительного и конструктивного диалога".

Ранее, в среду в МИД Беларуси был приглашен временный поверенный в делах Польши в Минске Мартин Войцеховский.

"Дипломату было доведено, что поспешные заявления польских официальных лиц о нарушении 1 августа 2023 г. двумя белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши не подтвердились по результатам всесторонней проверки, проведенной белорусской стороной. В качестве доказательств были продемонстрированы данные объективного контроля траектории полетов вертолетов", - заявили в МИД Беларуси.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПОЛЬША, ГРАНИЦА


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