Польша усилит охрану границы с Беларусью с помощью РЛС Bystra - глава польского Минобороны

Польша направит на усиление охраны границы с Беларусью радиолокационные станции Bystra, сообщила в четверг пресс-служба министерства национальной обороны Польши со ссылкой на главу ведомства Мариуша Блащака.
"Говоря об усилении Войска Польского, которое охраняет границу и оказывает поддержку Пограничной страже, глава министерства национальной обороны напомнил, что в ближайшее время в армию, на вооружение 25-й воздушно-кавалерийской бригады, будут переданы вертолеты AW 149. Также вскоре в Польшу будут доставлены вертолеты Apache. Армия также получит первые РЛС Bystra, которые значительно усилят противовоздушные и противоракетные операции", - говорится в сообщении.
Ранее Блащак утвердил исполнительный контракт на поставку 22 РЛС Bystra, которые являются частью зенитных ракетно-артиллерийских комплектов PILICA+.
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