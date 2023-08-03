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СНГ 03.08.2023 20:09

Польша усилит охрану границы с Беларусью с помощью РЛС Bystra - глава польского Минобороны

Польша направит на усиление охраны границы с Беларусью радиолокационные станции Bystra, сообщила в четверг пресс-служба министерства национальной обороны Польши со ссылкой на главу ведомства Мариуша Блащака.

"Говоря об усилении Войска Польского, которое охраняет границу и оказывает поддержку Пограничной страже, глава министерства национальной обороны напомнил, что в ближайшее время в армию, на вооружение 25-й воздушно-кавалерийской бригады, будут переданы вертолеты AW 149. Также вскоре в Польшу будут доставлены вертолеты Apache. Армия также получит первые РЛС Bystra, которые значительно усилят противовоздушные и противоракетные операции", - говорится в сообщении.

Ранее Блащак утвердил исполнительный контракт на поставку 22 РЛС Bystra, которые являются частью зенитных ракетно-артиллерийских комплектов PILICA+.

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Тэги: ПОЛЬША, БЕЛАРУСЬ, ГРАНИЦА, РЛС


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