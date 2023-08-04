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Внешняя политика 04.08.2023 12:17

Армения должна возместить ущерб, причиненный Азербайджану, в том числе системам продовольственной безопасности - постпред при ООН

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев отметил необходимость соблюдения Арменией взятых на себя международных обязательств, заявив, что Ереван должен возместить ущерб, причиненному Азербайджану, в том числе его системам продовольственной безопасности.

«Армения должна соблюдать взятые на себя международные обязательства, полностью вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана, прекратить и воздерживаться от территориальных претензий, незаконной деятельности и дезинформации, положить конец минному терроризму, пролить свет на судьбу около 4 тыс. азербайджанцев, пропавших без вести во время конфликта, возместить ущерб, причиненный Азербайджану, в том числе его системам продовольственной безопасности, и добросовестно участвовать в переговорах по мирному договору и делимитации границы между двумя государствами», - заявил Алиев, выступая в четверг в открытых прениях Совета безопасности ООН в Нью-Йорке (США).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», стенограмму его выступления опубликовало постоянное представительство Азербайджана при ООН.

Постпред при ООН добавил, что «Азербайджан осуждает последовательные попытки Армении использовать вопрос гуманитарной помощи в своих злонамеренных целях».

Он назвал установку погранпункта «Лачин» на границе с Арменией суверенным правом Азербайджана охранять и защищать свои границы, что, по словам дипломата, важно с точки зрения безопасного движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге.

Постпред при ООН обратил внимание, что Международный суд ООН своим постановлением от 6 июля 2023 года единогласно отклонил просьбу Армении обязать Азербайджан вывести весь персонал, размещенный на Лачинской дороге или вдоль нее, «фактически признав претензии Армении необоснованными».

По словам Алиева, Ереван воспользовался арендованными Международным комитетом Красного Креста (МККК) автомобилями для контрабанды электронных устройств, микрочипов с целью снабжения своих незаконно дислоцированных вооруженных сил на территории Азербайджана (в Карабахе – ИФ). «Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права и серьезный удар по гуманитарному мандату и репутации МККК», - полагает постпред Азербайджана при ООН.

Он добавил, что Азербайджан предложил МККК использовать маршрут Агдам - Ханкенди для осуществления гуманитарной деятельности, «однако, в настоящее время эта дорога закрыта бетонными блоками, установленными армянской стороной».

Р.Керимов

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Тэги: АРМЕНИЯ, УЩЕРБ, ВОЗМЕЩЕНИЕ


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