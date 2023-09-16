Начат арбитражный процесс против Армении за экологический ущерб, нанесенный природе Азербайджана

В соответствии с правилами Бернской конвенции Азербайджаном начат арбитражный процесс против Армении за крупномасштабное разрушение окружающей среды, заявил заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров в своем выступлении на международной конференции судей на тему "Доступ к правосудию в области экологии", которая проводится Верховным судом и Ассоциацией судей Кыргызстана в городе Чолпон-Ата.
Аскеров добавил, что процесс расследования экологического ущерба, нанесенного Арменией природе Азербайджана в результате 30-летней оккупации, продолжается.
В.Алиев
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