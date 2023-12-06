Власти Азербайджана продолжают подсчет ущерба, нанесенного экологии Карабаха и В.Зангезура - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что госструктуры страны продолжают подсчет ущерба, нанесенного окружающей среде в результате незаконной экономической деятельности на освобожденных территориях.
«Мы работаем с различными юридическими фирмами, чтобы привлечь к ответственности компании, занимавшихся разграблением наших национальных богатств», - сказал Алиев в среду на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности» в Баку.
По его словам, изучением ситуации на освобожденных территориях занимается специальная группа, состоящая из представителей различных государственных органов.
«В настоящее время мониторинг продолжается. Для подсчета экологического ущерба, нанесенного незаконной хозяйственной деятельностью, по каждому селу, по каждому участку, по каждому пункту проводятся оценочные работы», - отметил глава государства, напомнив, что в Кяльбаджарском районе республики вырублено почти 60 тыс. гектаров лесных угодий.
«Это отражено на полученных нами спутниковых фотографиях. Также существует обеспокоенность по поводу загрязнения трансграничных рек. Воды реки Оxчучай, протекающей через Зангиланский район, уже пожелтели. Это буквально экологическая катастрофа», - добавил президент.
Алиев подчеркнул, что также продолжается подсчет ущерба, нанесенного имуществу на освобожденных от оккупации территориях, и анализируются последствия незаконной деятельности. «Этой деятельностью занимались не только сами сепаратисты, но и представители армянской диаспоры из различных стран. Они должны ответить перед правосудием», - сказал глава государства.
Р.Ахмедов
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