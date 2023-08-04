Внерегиональные силы не изменят ситуацию в Нигере к лучшему - Песков

Вмешательство внерегиональных сил в ситуацию в Нигере вряд ли поможет урегулированию в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вряд ли вмешательство каких-то внерегиональных сил способно эту ситуацию изменить к лучшему", - сказал он журналистам, комментируя просьбу свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума к США и международному сообществу в целом помочь восстановить конституционный порядок в стране.
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