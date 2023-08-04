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СНГ 04.08.2023 19:00

Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам лишения свободы

Московский городской суд на выездном заседании в исправительной колонии N6 во Владимирской области приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества и ряду других обвинений, передал корреспондент "Интерфакса".

"Окончательно назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - огласил приговор судья Андрей Суворов.

Такое наказание суд назначил Навальному с учетом предыдущего, назначенного по приговору Лефортовского суда Москвы в 2022 году. Согласно законодательству, колония особого режима назначена Навальному как особо опасному рецидивисту.

Навальный будет переведен в колонию особо режима после вступления приговора в законную силу.

Второго фигуранта дела, технического директора YouTube-проекта Навального Даниэля Холодного, суд приговорил к реальному лишению свободы в колонии общего режима.

Процесс в отношении Навального проходил в Мосгорсуде в закрытом режиме. Дело слушалось в исправительной колонии N6 строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области, где он отбывает наказание по предыдущему приговору.

Судом были оглашены только вводная и резолютивные части приговора. Журналисты наблюдали за процессом в помещении, где велась видеотрансляция из зала заседания. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда, на заседание было аккредитовано более 45 представителей СМИ.

Навальный признан виновным в создании экстремистского сообщества (ч.3 ст. 282.1 УК), финансировании экстремистской деятельности (ч.2 ст. 282.3 УК РФ), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, в том числе в интернете (ч.ч. 1, 2 ст. 280 УК РФ), реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных для жизни действий (пп. ч. 2 ст. 151.2 УК РФ), а также создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК РФ), Холодный - в финансировании экстремистской деятельности и участии в экстремистском сообществе.

В деле, в частности, идет речь о "Фонде борьбы с коррупцией" (ФБК) - основанной Навальным организации, которая по иску прокуратуры в 2021 году была признана экстремистской, а ее деятельность на территории РФ - запрещена.

В 2022 году Лефортовский суд Москвы назначил Навальному девять лет колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн руб. за особо крупное мошенничество и неуважение к суду.

До приговора Лефортовского суда Навальный отбывал наказание в три с половиной года лишения свободы, назначенное ему Замоскворецким судом Москвы в 2014 году в рамках так называемого дела "Ив Роше".

В начале 2021 года - сразу после возвращения Навального из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления - изначально определенный ему как условный срок по делу "Ив Роше" был заменен на реальный по требованию ФСИН из-за неоднократного нарушения назначенных ему ограничений и обязательств.

Навальный не признает вину ни по одному из обвинений.

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Тэги: РОССИЯ, СУД, ПРИГОВОР


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