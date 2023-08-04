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Цена на нефть

31.07 $/bbl +/- WTI 81.80 +1.22 Brent 85.43 +1.02

ТЭК 04.08.2023 18:48

Brent подорожала до $85,42 за баррель

Нефть эталонных марок дорожает в пятницу и завершает "в плюсе" шестую неделю подряд из-за опасений сокращения поставок и образования дефицита топлива на мировом рынке.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 по бакинскому времени поднялись в цене на $0,28 (на 0,3%) - до $85,42 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на $0,23 (на 0,3%) - до $81,78 за баррель.

С начала недели цена Brent увеличилась на 1,5%, WTI - на 1,8%. Подъем шестую неделю подряд станет самым длительным подобным периодом в 2023 году, отмечает Trading Economics.

Накануне оба сорта подорожали более чем на 2% после того, как Саудовская Аравия объявила о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в стране в следующем месяце ожидается около 9 млн б/с.

Кроме того, Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки, теперь на 300 тыс. баррелей в сутки, посредством снижения экспорта на обозначенную величину, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в пятницу не дали рекомендацию менять квоты на добычу нефти и назначили следующее заседание на 4 октября.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ


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