В МИД объяснили США, что нужно России по зерновой сделке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все требования Москвы по зерновой сделке зафиксированы на бумаге. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на слова главы санкционного управления Госдепа Джеймса Обрайена о том, что российская сторона должна разъяснить, чего именно она просит в рамках договоренностей.

"Еще раз повторяем для тех, кто в Госдепе: Мы хотим выполнения второй части пакетной договоренности "Черноморская инициатива". Все, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН [Антониу Гутерришем]. Если информации сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями", - написала Захарова.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле "зерновую сделку". Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. 16 июля 2023 года Москва уведомила о приостановке своего участия в соглашении на фоне невыполнения российской части сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

В.Алиев