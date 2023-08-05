Кремль пытается остановить военную помощь Украине от партнеров - разведка Украины

В разведке Минобороны рассказал о пропагандистских нарративах России против Украины.

Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий подчеркнул, что основные задачи российской пропаганды на нынешнем этапе сводятся к тому, чтобы разрушить внутреннее единство украинского общества, подорвать доверие между Украиной и партнерами, чтобы остановить военную помощь.

Об этом он рассказал в интервью изданию Сivilmedia.mk, пишет пресс-служба ГУР.

По его словам, внутри России усилия кремлевской пропаганды направлены на то, чтобы подпитывать миф, что нынешняя Россия еще сохраняет способность к развитию.

Скибицкий отметил, что после полномасштабного вторжения России Украина применяет подход к более активному противодействию вражеской пропаганде.

"Главное наше оружие в этом процессе – правда. Военная разведка Украины, например, стала более открытой: мы публикуем факты, отдельные разведывательные данные, раскрывающие намерения агрессора, обнародуем доказательства совершения Россией военных преступлений. Такой подход доказывает свою эффективность: российская пропаганда не может достичь своих главных целей, а значит, Россия проигрывает в информационной войне", — отметил представитель ГУР.

В.Алиев