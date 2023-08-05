AZTİMONT получила контракт на капремонт автодорог в Гаджикабуле

Исполнительная власть Гаджикабульского района выбрала ОАО «AZTİMONT» в качестве подрядчика работ по капитальному ремонту автодорог в городе Гаджикабул в 2023 году. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, стоимость подряда составляет 485 тыс. 841,73 манат. Все работы должны быть завершены до конца 2023 года. Р.Ахмедов

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