Еще 100 квартир и частных домов в Баку и регионах переданы семьям шехидов и инвалидам войны

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 100 квартир и частных домов в Баку и регионах, говорится в сообщении ведомства.
В церемонии предоставления квартир в Баку принял участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, а в Хачмазском районе - руководитель аппарата министерства Фуад Мусаев.
Отмечается, что семьям шехидов и инвалидам войны в послевоенный период передано 5100 квартир и частных домов, в том числе 600 - в этом году, а в целом за прошедший период - 13 900 квартир и частных домов.
По соответствующему Распоряжению Президента страны с начала 2021 года жильем обеспечиваются также семьи шехидов и граждане с инвалидностью в связи со Второй Карабахской войной.
В.Алиев
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