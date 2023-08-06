Украина получила французские ракеты SCALP

Украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале подтвердил получение страной от Франции ракет большой дальности SCALP, выложив соответствующее фото, на котором подписывает одну из них.

До этого министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна согласилась передать Украине дальнобойные ракеты SCALP при условии, что они не будут применяться на территории Российской Федерации. Он пояснил, что ракеты, общая дальность полетов которых составляет 250 км, могут наносить удары непосредственно по тем точкам, которые находятся за российской линией обороны. Это те точки, которые представляют явный стратегический интерес, что позволит дезорганизовать оборону России для проведения контрнаступления, добавил Лекорню.

В.Алиев