Экс-премьеру Пакистана Хану на пять лет запретили заниматься политикой

Избирательная комиссия Пакистана во вторник запретила бывшему премьеру Имрану Хану в течение пяти лет заниматься политической деятельностью, сообщает "Аль-Арабийя".
Согласно законодательству Пакистана, осужденный по статье о коррупции человек не может баллотироваться на государственные должности в течение времени, определенного избирательной комиссией. В случае с Ханом члены комиссии ввели запрет на максимально возможный срок.
На минувшей неделе суд в Пакистане признал Хана виновным в коррупции и приговорил к трем годам тюрьмы. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф.
Сам Хан не присутствовал в суде, когда зачитывали приговор. Вскоре после завершения заседания суда сотрудники полиции арестовали экс-премьера в его доме в Лахоре.
Ранее во вторник Хан обжаловал приговор. Верховный суд в Исламабаде рассмотрит эту апелляцию 9 августа.
Дело, фигурантом которого был Хан, касалось подарков, полученных им во время пребывания на посту главы правительства Пакистана.
Около трех месяцев назад Хана задержали в рамках расследования другого дела. Тогда такие действия полиции вызвали серьезные беспорядки в Пакистане. На этот раз признаков народных волнений пока не наблюдается.
Сам Хан заявлял, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.
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