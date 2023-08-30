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Дальнее зарубежье 30.08.2023 15:16

Суд Пакистана продлил до середины сентября срок задержания экс-премьера Хана по делу о разглашении им гостайны

Специальный суд Пакистана, который рассматривает дела в рамках закона о гостайне, в среду на две недели - до 13 сентября - продлил срок задержания бывшего премьера страны Имрана Хана, сообщает издание Dawn.

По его данным, накануне суд поручил руководству окружной тюрьмы "Атток" в Исламабаде поместить Хана в изолятор в связи с делом о пропавшей дипломатической телеграмме, в которой содержалась угроза со стороны США отстранить экс-премьера. Уже в среду судья прибыл в "Атток", где провел закрытое слушание по делу и принял решение о продлении срока задержания.

После слушаний адвокат Хана назвал "безосновательным" дело против экс-премьера, а также заявил, что подаст прошение об освобождении подзащитного под залог.

Обвинения в разглашении государственной тайны выдвинули в отношении Хана после того, как весной 2022 года он заявил о получении шифрованного документа, в котором содержались доказательства сговора пакистанской оппозиции с Вашингтоном с целью добиться его отстранения от власти из-за независимой внешней политики и поддержания дружественных отношений с Китаем и Россией.

Во вторник Высший суд Исламабада постановил отложить исполнение приговора в отношении экс-премьера по обвинению в коррупции. При этом отмечалось, что неясно, освободят ли Хана из заключения, поскольку он должен оставаться под стражей согласно и другим судебным распоряжениям.

Кроме того, адвокаты Хана подали в суд ходатайство с требованием удержать власти Пакистана от "незаконного и необоснованного задержания" бывшего премьер-министра по любому делу, которое могут возбудить против него после признания его 5 августа виновным в коррупции. В частности, юристы требуют защиты Хана от обвинений в причастности к исчезновению вышеупомянутой дипломатической телеграммы. The Dawn отмечает, что, согласно процессуальным документам, она все еще незаконно хранится у Хана.

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Тэги: ПАКИСТАН, ЭКС/ПРЕМЬЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ


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