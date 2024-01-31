Экс-премьера Пакистана Хана и его супругу приговорили к 14 годам тюрьмы за коррупцию

Пакистанский суд в среду приговорил бывшего премьера страны Имрана Хана к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции, сообщает Associated Press со ссылкой на его адвокатов.
Виновной также признана его жена Бушра Биби, она приговорена к такому же сроку.
Суд постановил, что супруги продавали государственные подарки, в том числе ювелирные изделия и часы от властей Саудовской Аравии, которые Хан получил на посту премьера страны.
Кроме того, в соответствии с решением суда, Хану запрещено в течение 10 лет занимать любые государственные посты.
Накануне экс-премьера признали виновным по другому делу. Суд приговорил его к 10 годам тюремного заключения за раскрытие государственной тайны. Согласно стороне обвинения, Хан во время митинга, уже после отстранения с поста премьера, вышел на сцену с конфиденциальным документом, в котором, по его словам, говорилось, что его отставка была "заговором США". При этом, документ представлял дипломатическую переписку между послом Пакистана в США и пакистанским МИД, которую Хан не имел права обнародовать.
Сам Хан неоднократно заявлял, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.
В апреле 2022 года парламент Пакистана вынес вотум недоверия Хану, который занимал пост премьера с 2018 года.
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