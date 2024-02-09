Экс-премьер Пакистана Шариф планирует попробовать сформировать коалиционное правительство

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф заявил, что несмотря на неудачу на парламентских выборах будет пытаться сформировать коалиционное правительство, сообщает в пятницу Associated Press.
"У нас недостаточно мест для большинства, чтобы сформировать правительство без поддержки других. Мы призываем союзников присоединиться к коалиции, чтобы мы могли предпринять совместные усилия для решения проблем Пакистана", - сказал Шариф.
При этом, ранее он отвергал возможность коалиции с другими партиями.
Согласно предварительным данным Избиркома Пакистана, партия Шарифа "Пакистанская мусульманская лига" занимает второе место, уступая независимым кандидатам, связанным с партией отбывающего тюремный срок экс-премьера Имрана Хана.
Пакистанский избирком обнародовал данные о том, кто занял 217 из 266 в Национальной ассамблее (нижней палате парламента). Независимые кандидаты пока что получают 88 мест, партия Шарифа - 61. У левоцентристской Пакистанской народной партии - 50 мест. У других партий и кандидатов - 18 мест.
Западные СМИ напоминают, что после того, как суд признал Хана виновным по ряду обвинений, Верховный суд и ЦИК постановили, что его сторонники могут участвовать в выборах лишь как независимые кандидаты, им запрещено использовать партийную символику.
На 2024 - 2029 годы в Национальной ассамблее Пакистана предусмотрено 336 мест. На выборах в 2024 году число мандатов составило 266. Еще 70 мест в нижней палате парламента отведены женщинам и представителям меньшинств. Эти места распределяются между всеми партиями.
Парламентские выборы в Пакистане состоялись в четверг.
Выборы проходили на фоне сложной региональной обстановки, включая напряженность на границах стран. Новому правительству Пакистана придется справляться с экономическим кризисом, сдерживанием нелегальной миграции, массовыми волнениями. Население страны сталкивается с высокой инфляцией, ростом уровня бедности, перебоями с подачей газа и электричества. Для поддержания экономки Пакистан, после премьерства Хана в 2018 - 2022 годах, все больше полагается на международные займы - от МВФ, Китая, Саудовской Аравии.
Жапаров поздравил Алиева с победой на выборах, подтвердил готовность углублять всестороннее сотрудничество между Баку и Бишкеком
Санду поздравила Алиева с победой на выборах президента, готова к активизации сотрудничества между Баку и Кишиневом
Германская VNG договорилась о закупках трубопроводного газа из Алжира
Экспорт газа из Азербайджана в 2023г. увеличился почти на 7%, приблизившись к отметке в 24 млрд кубометров - SOCAR
Власти Индонезии обсуждают перенос достопримечательностей Бали на запад острова
Азербайджан узнал соперников по Лиге наций сезона 2024/2025
Walt Disney увеличила чистую прибыль в I финквартале, возобновила buyback и повысила дивиденды
Госагентство по водным ресурсам завершило строительство водоочистной установки в г.Евлах
Управление связи Шарурского района НАР направит около 1,6 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Легко отправляйте деньги за границу с приложением Yelo
AccessBank объявляет тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Габала
Bakcell расширит сеть своих сервисных центров в Карабахском регионе
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы