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Дальнее зарубежье 09.02.2024 20:45

Экс-премьер Пакистана Шариф планирует попробовать сформировать коалиционное правительство

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф заявил, что несмотря на неудачу на парламентских выборах будет пытаться сформировать коалиционное правительство, сообщает в пятницу Associated Press.

"У нас недостаточно мест для большинства, чтобы сформировать правительство без поддержки других. Мы призываем союзников присоединиться к коалиции, чтобы мы могли предпринять совместные усилия для решения проблем Пакистана", - сказал Шариф.

При этом, ранее он отвергал возможность коалиции с другими партиями.

Согласно предварительным данным Избиркома Пакистана, партия Шарифа "Пакистанская мусульманская лига" занимает второе место, уступая независимым кандидатам, связанным с партией отбывающего тюремный срок экс-премьера Имрана Хана.

Пакистанский избирком обнародовал данные о том, кто занял 217 из 266 в Национальной ассамблее (нижней палате парламента). Независимые кандидаты пока что получают 88 мест, партия Шарифа - 61. У левоцентристской Пакистанской народной партии - 50 мест. У других партий и кандидатов - 18 мест.

Западные СМИ напоминают, что после того, как суд признал Хана виновным по ряду обвинений, Верховный суд и ЦИК постановили, что его сторонники могут участвовать в выборах лишь как независимые кандидаты, им запрещено использовать партийную символику.

На 2024 - 2029 годы в Национальной ассамблее Пакистана предусмотрено 336 мест. На выборах в 2024 году число мандатов составило 266. Еще 70 мест в нижней палате парламента отведены женщинам и представителям меньшинств. Эти места распределяются между всеми партиями.

Парламентские выборы в Пакистане состоялись в четверг.

Выборы проходили на фоне сложной региональной обстановки, включая напряженность на границах стран. Новому правительству Пакистана придется справляться с экономическим кризисом, сдерживанием нелегальной миграции, массовыми волнениями. Население страны сталкивается с высокой инфляцией, ростом уровня бедности, перебоями с подачей газа и электричества. Для поддержания экономки Пакистан, после премьерства Хана в 2018 - 2022 годах, все больше полагается на международные займы - от МВФ, Китая, Саудовской Аравии.

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Тэги: ПАКИСТАН, ВЫБОРЫ, ЭКС/ПРЕМЬЕР


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