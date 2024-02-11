В Пакистане завершили подсчет голосов на парламентских выборах, первое место заняли связанные с экс-премьером Ханом кандидаты

В Пакистане подвели итоги парламентских выборов, прошедших в минувший четверг, первое место заняли независимые кандидаты, в основном связанные с партией отбывающего тюремный срок экс-премьера Имрана Хана, сообщает "Аль-Джазира".
По данным Центральной избирательной комиссии, из 266 мест в нижней палате парламента (Национальной ассамблее) Пакистана 101 место завоевали независимые кандидаты, 96 из них поддерживает центристская партия с правым уклоном "Движение за справедливость", которую основал экс-премьер Хан. Однако после того, как суд признал Хана виновным по ряду обвинений, Верховный суд и ЦИК постановили, что сторонники Хана могут участвовать в выборах лишь как независимые кандидаты, им запрещено использовать партийную символику.
На втором месте оказалась партия экс-премьера Наваза Шарифа "Пакистанская мусульманская лига" - 75 мест. Третье место заняла левоцентристская Пакистанская народная партия Билавала Бхутто Зардари - 54 места.
На подсчет голосов ушло боле 60 часов. Ни одна из партий не добилась необходимого большинства в 169 места, чтобы самостоятельно сформировать правительство.
В пятницу Шариф заявил, что несмотря на неудачу на парламентских выборах, он будет пытаться сформировать коалиционное правительство. До этого он отвергал возможность коалиции с другими партиями.
На 2024 - 2029 годы в Национальной ассамблее Пакистана предусмотрено 336 мест. На выборах в 2024 году число мандатов составило 266. Еще 70 мест в нижней палате парламента отведены женщинам и представителям меньшинств. Эти места распределяются между всеми партиями.
Выборы проходили на фоне сложной региональной обстановки, включая напряженность на границах стран. Новому правительству Пакистана придется справляться с экономическим кризисом, сдерживанием нелегальной миграции, массовыми волнениями. Население страны сталкивается с высокой инфляцией, ростом уровня бедности, перебоями с подачей газа и электричества. Для поддержания экономки Пакистан все больше полагается на международные займы - от МВФ, Китая, Саудовской Аравии.
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