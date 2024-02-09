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Дальнее зарубежье 09.02.2024 12:37

На парламентских выборах в Пакистане лидируют независимые кандидаты

Центральная избирательная комиссия Пакистана после парламентских выборов обнародовала в пятницу данные по 25% мест в нижней палате парламента, сообщает "Аль-Джазира".

Так, стало известно, кто занял 67 из 266 мест в этой палате. Независимые кандидаты, часть из которых связаны с основанной экс-премьером Имраном Ханом партией "Движение за справедливость", получили 23 места. После того, как суд признал Хана виновным по ряду обвинений, Верховный суд и ЦИК постановили, что сторонники Хана могут участвовать в выборах лишь как независимые кандидаты, им запрещено использовать партийную символику.

22 места завоевала левоцентристская Пакистанская народная партия Билавала Бхутто Зардари. 18 мест добилась Пакистанская мусульманская лига (Н) экс-премьера Наваза Шарифа.

Еще четыре места отошли другим партиям.

Результаты по 67 местам пришли с задержкой из-за перебоев в работе Интернета и мобильной связи. Окончательные данные должны объявить ближе к вечеру пятницы.

В выборах приняли участие 44 партии. Всего в Национальной ассамблее Пакистана 266 мест. Еще 70 отведены женщинам и представителям меньшинств. Если ни одна партия не наберет абсолютного большинства голосов, партия с наибольшей долей мест в нижней палате парламента сможет сформировать коалиционное правительство.

В четверг пакистанские власти закрыли границы с Ираном и Афганистаном, отключили мобильную связь в стране с целью обеспечить безопасность на выборах. Затем началось постепенное восстановление связи.

Основными претендентами на победу на выборах считаются: центристская Пакистанская мусульманская лига (Н) экс-премьера Шарифа, а также центристская партия с правым уклоном "Движение за справедливость", которую основал экс-премьер Хан, но теперь ее возглавляет его соратник Гохар Али Хан. Также сильным участником должна быть левоцентристская Пакистанская народная партия Бхутто Зардари - сына экс-премьера Беназир Бхутто, убитой в ходе покушения в 2007 году.

Выборы проходили на фоне сложной региональной обстановки, включая напряженность на границах стран. Новому правительству Пакистана придется справляться с экономическим кризисом, сдерживанием нелегальной миграции, массовыми волнениями. Население страны сталкивается с высокой инфляцией, ростом уровня бедности, перебоями с подачей газа и электричества. Для поддержания экономики Пакистан, после премьерства Хана в 2018 - 2022 годах, все больше полагается на международные займы - от МВФ, Китая, Саудовской Аравии.

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Тэги: ПАКИСТАН, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОДСЧЕТ


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