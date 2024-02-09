На парламентских выборах в Пакистане лидируют независимые кандидаты

Центральная избирательная комиссия Пакистана после парламентских выборов обнародовала в пятницу данные по 25% мест в нижней палате парламента, сообщает "Аль-Джазира".
Так, стало известно, кто занял 67 из 266 мест в этой палате. Независимые кандидаты, часть из которых связаны с основанной экс-премьером Имраном Ханом партией "Движение за справедливость", получили 23 места. После того, как суд признал Хана виновным по ряду обвинений, Верховный суд и ЦИК постановили, что сторонники Хана могут участвовать в выборах лишь как независимые кандидаты, им запрещено использовать партийную символику.
22 места завоевала левоцентристская Пакистанская народная партия Билавала Бхутто Зардари. 18 мест добилась Пакистанская мусульманская лига (Н) экс-премьера Наваза Шарифа.
Еще четыре места отошли другим партиям.
Результаты по 67 местам пришли с задержкой из-за перебоев в работе Интернета и мобильной связи. Окончательные данные должны объявить ближе к вечеру пятницы.
В выборах приняли участие 44 партии. Всего в Национальной ассамблее Пакистана 266 мест. Еще 70 отведены женщинам и представителям меньшинств. Если ни одна партия не наберет абсолютного большинства голосов, партия с наибольшей долей мест в нижней палате парламента сможет сформировать коалиционное правительство.
В четверг пакистанские власти закрыли границы с Ираном и Афганистаном, отключили мобильную связь в стране с целью обеспечить безопасность на выборах. Затем началось постепенное восстановление связи.
Основными претендентами на победу на выборах считаются: центристская Пакистанская мусульманская лига (Н) экс-премьера Шарифа, а также центристская партия с правым уклоном "Движение за справедливость", которую основал экс-премьер Хан, но теперь ее возглавляет его соратник Гохар Али Хан. Также сильным участником должна быть левоцентристская Пакистанская народная партия Бхутто Зардари - сына экс-премьера Беназир Бхутто, убитой в ходе покушения в 2007 году.
Выборы проходили на фоне сложной региональной обстановки, включая напряженность на границах стран. Новому правительству Пакистана придется справляться с экономическим кризисом, сдерживанием нелегальной миграции, массовыми волнениями. Население страны сталкивается с высокой инфляцией, ростом уровня бедности, перебоями с подачей газа и электричества. Для поддержания экономики Пакистан, после премьерства Хана в 2018 - 2022 годах, все больше полагается на международные займы - от МВФ, Китая, Саудовской Аравии.
Очередное заседание МПК Азербайджан-Казахстан пройдет в марте в Астане
Генсек ОБСЕ рассчитывает на встречу с президентом Азербайджана на Мюнхенской конференции по безопасности
Раздувая миф об угрозе со стороны Азербайджана, Армения все еще посягает на территориальную целостность Азербайджана – Амирбеков
BP начала анализ результатов бурения новой разведочной скважине «SDX-8» на Шах-Дениз
Казахстан в январе превысил квоту ОПЕК+ на 92 тыс. б/с - S&P
BP-Azerbaijan во II полугодии 2024г начнет бурение первой скважины для добычи deep-gas на блоке АЧГ
Власти Индонезии обсуждают перенос достопримечательностей Бали на запад острова
Азербайджан узнал соперников по Лиге наций сезона 2024/2025
Walt Disney увеличила чистую прибыль в I финквартале, возобновила buyback и повысила дивиденды
Госагентство по водным ресурсам завершило строительство водоочистной установки в г.Евлах
Управление связи Шарурского района НАР направит около 1,6 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Легко отправляйте деньги за границу с приложением Yelo
AccessBank объявляет тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Габала
Bakcell расширит сеть своих сервисных центров в Карабахском регионе
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы