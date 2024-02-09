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На парламентских выборах в Пакистане с небольшим отрывом продолжают лидировать кандидаты-сторонники Имрана Хана

В Пакистане по числу мест, занятых в нижней палате парламента в ходе выборов, по-прежнему лидируют независимые кандидаты, связанные с партией осужденного экс-премьера Имрана Хана, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

"Избирательная комиссия Пакистана объявила результаты по более чем половине мест в Национальной ассамблее (нижней палате). Независимые кандидаты, связанные с "Движением за справедливость", сохранили свое незначительное преимущество", - информирует телеканал "Аль-Джазира".

Стало известно, кто занял 139 из 266 мест в этой палате. Независимые кандидаты получили 55 мест, что уже составляет около 20% всех мест. На втором месте - Пакистанская мусульманская лига (Н) экс-премьера Наваза Шарифа, она завоевала 43 места. 35 мест - у левоцентристской Пакистанской народной партии Билавала Бхутто Зардари. Еще шесть мест ушли к прочим политическим силам.

Отмечается, что после того, как суд признал Хана виновным по ряду обвинений, Верховный суд и ЦИК постановили, что сторонники Хана могут участвовать в выборах лишь как независимые кандидаты, им запрещено использовать партийную символику.

Результаты по итогам выборов приходят с задержкой из-за перебоев в работе Интернета и мобильной связи. Ожидается, что окончательные данные будут ближе к вечеру пятницы.

На 2024 - 2029 годы в Национальной ассамблее Пакистана предусмотрено 336 мест. На выборах в 2024 году число мандатов составило 266. Еще 70 мест в нижней палате парламента отведены женщинам и представителям меньшинств. Эти места распределяются между всеми партиями.

Если ни одна партия не наберет абсолютного большинства голосов, партия с наибольшей долей мест в нижней палате парламента сможет сформировать коалиционное правительство.

В четверг пакистанские власти закрыли границы с Ираном и Афганистаном, отключили мобильную связь в стране с целью обеспечить безопасность на выборах. Затем началось постепенное восстановление связи.

Основными претендентами на победу на выборах считаются: центристская Пакистанская мусульманская лига (Н) экс-премьера Шарифа, а также центристская партия с правым уклоном "Движение за справедливость", которую основал экс-премьер Хан, но теперь ее возглавляет его соратник Гохар Али Хан. Также сильным участником считают левоцентристскую Пакистанскую народную партию Билавала Бхутто Зардари - сына экс-премьера Беназир Бхутто, убитой в ходе покушения в 2007 году.

Выборы проходили на фоне сложной региональной обстановки, включая напряженность на границах стран. Новому правительству Пакистана придется справляться с экономическим кризисом, сдерживанием нелегальной миграции, массовыми волнениями. Население страны сталкивается с высокой инфляцией, ростом уровня бедности, перебоями с подачей газа и электричества. Для поддержания экономки Пакистан, после премьерства Хана в 2018 - 2022 годах, все больше полагается на международные займы - от МВФ, Китая, Саудовской Аравии.

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Тэги: ПАКИСТАН, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОДСЧЕТ


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