Цены на нефть стабильны в четверг после уверенного подъема накануне, в результате которого стоимость WTI достигла максимума за девять месяцев.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал рост запасов нефти и уменьшение резервов нефтепродуктов в стране, а также увеличение загруженности нефтеперерабатывающих предприятий.

Поддержку рынку продолжают оказывать опасения сокращения предложения в связи со снижением добычи Саудовской Аравией и Россией.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг составляет $87,51 за баррель, что на $0,04 (0,05%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $1,38 (1,6%) до $87,55 за баррель, максимума с 23 января.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,02 (0,02%), до $84,38 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $1,48 (1,8%), до $84,4 за баррель, что является самым высоким значением с ноября прошлого года.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,85 млн баррелей, запасы бензина снизились на 2,66 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

Эксперты ожидали роста по нефти на 2,3 млн баррелей, уменьшения по бензину на 200 тыс. баррелей и повышения по дистиллятам на 386 тыс. баррелей.

Загруженность американских НПЗ на прошлой неделе составила 94%, с начала текущего квартала этот показатель был 93,6% по сравнению с 92,8% в июле-сентябре прошлого года.

"Нефтяной рынок продолжит идти вверх, пока нет серьезных опасений в отношении перспектив спроса, - отмечает аналитик City Index Фавад Разакзада, слова которого приводит Market Watch. - Цена WTI может подняться до $85 за баррель".