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ТЭК 10.08.2023 14:14

Италия в I полугодии потратила около $3,3 млрд на импорт нефти из Азербайджана

Италия в первом полугодии 2023 года сократила расходы на импорт нефти из Азербайджана на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,28 млрд.

Как стало известно агентству «Интерфакс-Азербайджан» из источников на нефтяном рынке, за отчетный период Италия импортировала нефти марки Azeri Light на $2 млрд 349 млн (спад на 15,7% год к году), Azeri Blend - $931 млн (спад на 30,2%).

В июне 2023 года Италия импортировала из Азербайджана нефть на $528,96 млн (спад на 9,4%): марки Azeri Light на $263,969 млн (рост на 12,4%), Azeri Blend – на $264,991 млн (спад на 24%).

Как сообщалось ранее, Азербайджан по итогам первого полугодия 2023 года стал крупнейшим поставщиком нефти в Италию. В январе-июне Азербайджан поставил в Италию 5,164 млн тонн нефти (Azeri Light – 3,703 млн т, Azeri Blend – 1,461 млн т), что на 4,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период Azeri Light приобреталась за $85,65/б (спад на 22%), Azeri Blend – за $84,38/б (спад на 27,1%).

Средняя цена импорта для Италии в первом полугодии составила $82,10 за баррель (спад на 22%). Самым дорогим сортом стал Bu Attifel ($101,23/б), самым дешевым – Sarir ($55,4/б).

Р.Керимов

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Тэги: ИТАЛИЯ, НЕФТЬ, ПОКУПКА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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